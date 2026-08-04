Auch in diesem Jahr starten die ADAC Cyclassics in Buxtehude. In der Hansestadt vor den Toren Hamburgs müssen sich Verkehrsteilnehmer am 16. August auf gesperrte Straßen einstellen.

Buxtehude wird erneut zur Radsport-Hochburg: Am Sonntag, den 16. August, starten die Profis der ADAC Cyclassics zum zweiten Mal in Folge in der Hansestadt. Zuvor fahren bereits Tausende Hobbyradsportlerinnen und Hobbyradsportler durch das Stadtgebiet. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf umfangreiche Sperrungen einstellen.

„Wir freuen uns sehr, die ADAC Cyclassics erneut in Buxtehude begrüßen zu dürfen. Der Start zählt zu den sportlichen Höhepunkten des Jahres und ist zugleich ein großes Fest mit besonderer Atmosphäre“, sagt Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt. Gleichzeitig sei es der Stadt wichtig, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über die notwendigen Einschränkungen zu informieren.

Die Profis starten um 11.50 Uhr in der Breiten Straße am Historischen Rathaus. Die rund 7000 Amateurinnen und Amateure kommen aus Estebrügge und sind bereits zwischen 8.15 Uhr und etwa 10.15 Uhr im Buxtehuder Stadtgebiet unterwegs.

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ADAC Cyclassics: Zahlreiche Straßen in Buxtehude gesperrt

Die gesamte Strecke wird deshalb am Sonntag von etwa 7 bis 13 Uhr gesperrt. Betroffen sind Neuland, die Estebrügger Straße, die Hafenbrücke, die Hansestraße, die Stader Straße sowie die Apensener Straße bis zum Ortsausgang. Auch angrenzende Straßen wie Kellerkuhle, Hasenkamp und Eibenweg werden gesperrt.

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Das Fahrerlager mit den Teambussen der Profis wird auf den Supermarkt-Parkplätzen am Westmoor eingerichtet. Deshalb ist auch der Schützenhofweg nicht befahrbar.

Zwischen 9 und 13 Uhr werden zusätzlich die Breite Straße, Ostfleth, Westfleth und der Schützenhofweg gesperrt. Die Einschränkungen gelten ebenfalls für angrenzende Straßen, darunter die Kirchenstraße, die Moortorstraße und die Fischerstraße. Änderungen sind vorbehalten.

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Die ADAC Cyclassics sind das größte Radsportevent Nordeuropas, bei dem sowohl Radprofis als auch Tausende Hobbyfahrer an den Start gehen. Das Event teilt sich in verschiedene Distanzen auf, darunter die Jedermann-Rennen über 60 Kilometer durch den Kreis Pinneberg und über 110 Kilometer weiter in das Hamburger Umland Richtung Apensen.

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Die Profis starten ihr rund 200 Kilometer langes Elite-Rennen in Buxtehude und bezwingen auf ihrem Weg durch die Metropolregion die legendären, steilen Anstiege am Waseberg und Kösterberg. Alle Strecken enden schließlich in der Hamburger City, wo der entscheidende Zielsprint traditionell auf der Mönckebergstraße ausgetragen wird.