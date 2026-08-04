Ein missglückter Spurwechsel endete am Dienstag auf der A26 in einem Unfall. Es gab mehrere Verletzte – darunter zwei Kinder. Der Schaden ist beträchtlich.

Bei einem Unfall auf der A26 im Kreis Stade wurden am Dienstagvormittag vier Personen leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9.40 Uhr kurz hinter der Auffahrt Horneburg.

Demnach war ein 19-Jähriger dort mit einem Ford Transit unterwegs. Wegen eines einfädelnden Autos wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln – und übersah dabei einen von hinten kommenden Porsche. Dessen 33 Jahre alter Fahrer konnte aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen.

Unfall auf A26: Vier Leichtverletzte im Krankenhaus

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Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und prallten anschließend gegen die Leitplanke. Die beiden Fahrer sowie zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie zunächst an der Unfallstelle und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte bei den Aufräumarbeiten. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision vollständig beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 150.000 Euro.

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Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten waren der rechte Fahrstreifen und der EInfädelungsstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde auf dem Überholstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. (mp)