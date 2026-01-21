Chaos-Fahrt mit 200 km/h: Raser flüchtet mit falschen Kennzeichen über Bundesstraße

Mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist ein Raser auf der Bundesstraße 83 zwischen Hameln und Bodenwerder vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Wie die Polizei Hameln mitteilt, missachtete der bislang unbekannte Fahrer einer schwarzen Limousine mit Berliner Kennzeichen am Montagabend die Anhaltezeichen eines zivilen Streifenwagens und raste von Hameln in Richtung Bodenwerder.

Hameln: Raser war doppelt so schnell wie erlaubt

Nach Angaben der Polizei überschritt der Wagen sowohl innerorts als auch außerorts deutlich die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, teilweise um mehr als das Doppelte. Zudem habe der Fahrer mehrfach die Gegenfahrbahn genutzt und andere Fahrzeuge überholt. Entgegenkommende Autofahrer seien dabei gezwungen gewesen, stark abzubremsen und auszuweichen, hieß es weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Mutter von Auto überrollt – Fahrer auf der Flucht

Im Bereich Bodenwerder verlor die Polizei den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Die Polizei Hameln hat Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens infolge der Flucht vor der Polizei aufgenommen.

Kennzeichen gehörte nicht zum Wagen

Die Ermittler stellten zudem fest, dass die am Wagen angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Sie suchen Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, und bitten um Hinweise. (dpa/mp)