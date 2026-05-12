Großfeuer bei Hamburg: 180.000 Euro Schaden – drei Verletzte

In Stade ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Brand gekommen. Nachdem ein Carport in Flammen aufgegangen war, griff das Feuer auf ein Wohnhaus über. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

In der Straße Bauernreihe in Burweg in Stade wurde gegen 14.45 Uhr ein Nachbar auf ein brennendes Carport aufmerksam und alarmierte sofort die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand eines der im Carport stehenden Autos bereits in Vollbrand. Ein zweites war ebenfalls durch das Feuer beschädigt.

Außerdem hatten die Flammen des brennenden Carports bereits auf das Vordach des angrenzenden Einfamilienhauses übergegriffen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von etwa 110 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Um alle möglichen Brandnester zu löschen, mussten Teile des Daches abgenommen werden.

Drei Verletzte nach Brand in Stade

Zusätzlich waren drei Rettungswagen vor Ort. Zwei Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt, eine weitere Person wurde durch Brandverletzungen schwer verletzt. Alle drei wurden nach der

Erstversorgung an der Brandstelle vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

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Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf 180.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (kla)