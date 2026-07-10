Ein Bus kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Eine Insassin wird so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort stirbt. Was bisher bekannt ist.

Ein Polizeiauto bei einem Einsatz (Symbolbild). picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Bei einem Busunfall in Westerstede (Landkreis Ammerland) ist eine Frau am Donnerstagabend ums Leben gekommen. Sie saß als Beifahrerin in dem Omnibus, als dieser gegen einen Baum prallte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Busfahrer habe schwere Verletzungen erlitten. Die Frau starb demnach noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall: Ursache noch unklar

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Warum das Fahrzeug von der Straße abkam, sei noch unklar. Es handelte sich laut Polizei um einen Linienbus, der außer Dienst unterwegs war.

Deshalb befanden sich keine weiteren Fahrgäste im Bus. Die Bergung des Fahrzeugs war am späten Abend noch im Gange. (dpa/mp)