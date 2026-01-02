Schulsporthalle in Flammen – Einsatz der Feuerwehr wird besonders erschwert

Beim Brand einer Sporthalle in Buchholz (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Freitag ein Teil des Schulgebäudes schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr stand vor großen Problemen.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand gegen 0.30 Uhr auf dem Gelände der Grund- und Oberschule an der Parkstraße aus. Die Flammen griffen rasch auf den Dachstuhl über. Laut Feuerwehr habe Wind die Löscharbeiten zusätzlich erschwert und das Feuer immer wieder angefacht.

Buchholz: Feuerwehr verhindert Übergriff auf die gesamte Sporthalle

Um an den Brandherd zu gelangen, mussten die Feuerwehrleute zunächst Dachpfannen entfernen. Ein Übergreifen der Flammen auf die eigentliche Sporthalle konnte verhindert werden. Diese blieb vom Feuer verschont, wurde jedoch durch Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Sporthalle wird sowohl von der Waldschule als auch von mehreren Sportvereinen genutzt. Für die zerstörten Umkleidebereiche sollen kurzfristig Ersatzlösungen, etwa in Form von Containern, geschaffen werden.