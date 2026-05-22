Schüsse und Messerstecherei: Zwei Brüder verletzt – einer schwebte in Lebensgefahr

Bei einer Auseinandersetzung sind am Donnerstagabend in Buchholz zwei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Polizeiangaben kam es kurz vor 19 Uhr auf der Richard-Schmidt-Straße in Buchholz in der Nordheide zu einer Auseinandersetzung. Es sollen mindestens drei Personen beteiligt gewesen sein. Mehrere Anwohner berichteten dabei von Schussgeräuschen und einer Auseinandersetzung mit einem Messer.

Messerstecherei in Buchholz – Mann lebensgefährlich verletzt

Ein 37-Jähriger erlitt dabei laut Polizei schwere bis lebensgefährliche Verletzungen, nach einer Notoperation gilt sein Zustand als stabil. Der 30 Jahre alte Bruder des Mannes wurde leicht verletzt. Mindestens einer der Verletzten gelangte in einem Auto selbst oder mit Hilfe anderer in das rund 500 Meter entfernte Krankenhaus Buchholz.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Anlauf für die Alster: Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll

Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll Mini-Urlaub vor der Haustür: 30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter

30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter „Menschenunwürdig!“ Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft

Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga

XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga 28 Seiten Plan 7: Tickets für Konzerte im Stadtpark zu gewinnen & Tipps für jeden Tag

Polizisten rückten mit einem großen Aufgebot zum Krankenhaus und zum Tatort aus. Am Tatort sicherten Beamte umfangreich Spuren, darunter einen Fußabdruck sowie mehrere Blutflecken auf der Straße. Auf dem Krankenhausparkplatz stießen die Polizisten auf den Audi mit Blutspuren auf der Beifahrerseite und am Kofferraum. In Schutzanzügen sicherten Beamte am Abend Spuren an dem Fahrzeug. Eine Polizeidrohne stieg über dem Tatort auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Ehemaliger Hamburger Justizsenator Roger Kusch ist tot

Im Verlauf des Abends stürmten Beamte der Polizei eine Wohnung an der Brandenburger Straße, etwa 50 Meter vom Tatort. Zusätzlich durchsuchten Polizisten eine weitere Wohnung im Veilchenweg. Sie suchten nach einem 41-Jährigen, der als Tatverdächtiger gilt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.

In der Nacht erschien der mutmaßliche Täter auf dem Polizeirevier. Er wurde festgenommen, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß, weil kein Haftbefehl erlassen wurde.