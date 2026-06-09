Täter überfallen zwei Männer in ihrem Haus und erbeuten mehrere zehntausend Euro.

Brutaler Raubüberfall in Nahrendorf (Landkreis Lüneburg): In der Nacht zum Dienstag sind mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Ortsteil Nüdlitz eingedrungen, haben die Bewohner angegriffen und eine riesige Summe Bargeld erbeutet.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei verschafften sich die Täter gegen 2.30 Uhr durch eine seitliche Terrassentür Zugang zu dem Haus. Im Gebäude trafen sie auf zwei Bewohner im Alter von 46 und 87 Jahren.

Täter schlagen Bewohner und lassen sich Tresor öffnen

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Die Täter schlugen den 46-Jährigen mit einem Gegenstand und fesselten beide Männer. Anschließend ließen sie sich einen Tresor im Haus öffnen.

Aus dem Panzerschrank nahmen die Täter mehrere zehntausend Euro Bargeld mit und flüchteten mit der Beute. Die beiden Männer konnten sich erst geraume Zeit später selbst befreien und die Polizei alarmieren.

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Einsatzkräfte sowie die Tatortgruppe sicherten den Tatort und Spuren. Die weiteren Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern an. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Nahrendorf nimmt die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-607-2215 entgegen. (mp)