Brückensperrung stört Bahnverkehr im Norden

Wegen Reparaturarbeiten an der Hunte-Klappbrücke müssen Bahnreisende in Oldenburg mit Ausfällen und Ersatzbussen rechnen. Die Sperrung dauert mehr als drei Tage.

In Oldenburg kommt es ab Sonntag wegen der Sperrung einer wichtigen Eisenbahnbrücke zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Für Instandsetzungsarbeiten muss die seit langem sanierungsbedürftige Hunte-Klappbrücke für gut drei Tage voll gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte: von Sonntag 23 Uhr bis Donnerstag 5 Uhr. Es kommt zu Umleitungen, Ausfällen und Teilausfällen, Bahnreisende müssen auf Busse umsteigen.

Reparaturarbeiten an der Hunte–Klappbrücke

Grund ist laut Bahn ein im März 2026 festgestellter Schaden an einem Längsträger. Zudem lässt sich die Brücke seit Januar nicht mehr für Schiffe aufklappen, nachdem bei einer Wartung eine gebrochene Zahnstange im Klappmechanismus festgestellt worden war. Das führt zu aktuellen Einschränkungen im Schiffsverkehr. Dieser Schaden solle nun behoben werden. Nach Abschluss der Arbeiten könne die Brücke dann wieder einseitig für den Schiffsverkehr geöffnet werden.

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Die Hunte-Klappbrücke im Stadtgebiet von Oldenburg gilt seit langem als sanierungsbedürftig. Sie stellt einen wichtigen Knotenpunkt für den Personenverkehr zwischen Bremen und Leer beziehungsweise Wilhelmshaven dar. Im Rahmen einer Inspektion wurde im November ein Materialschaden festgestellt, der zu einer vorübergehenden Einschränkung des Zugverkehrs auf ein Gleis führte. Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte sich im Januar für einen zügigen Neubau ausgesprochen. (dpa/mp)