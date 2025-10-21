Mann stirbt bei Wohnungsbrand – Nachbarn fliehen aus dem Haus

Bei einem Wohnungsbrand in Braunschweig ist ein Mann gestorben. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe die Wohnung in einem Mehrparteienhaus bereits in Vollbrand gestanden, wie die Polizei nun mitteilte.

Einsatzkräfte fanden den 33-jährigen Bewohner später leblos in der Wohnung. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Die genauen Brand- und Todesursachen waren zunächst nicht bekannt. Weitere Bewohner des Hauses wurden unverletzt gerettet oder hatten das Gebäude selbstständig verlassen. Mehrere Wohnungen wurden durch das Feuer beschädigt. (dpa/mp)