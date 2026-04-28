Mit Waffe auf Wache: Mann bedroht Feuerwehrleute – und feuert Schuss ab

Ein Unbekannter hat mit einer Schusswaffe Feuerwehrleute in Braunschweig bedroht – und sogar einen Schuss abgefeuert.

Am Montagmorgen habe der Mann unberechtigt das Gelände der Hauptwache der Berufsfeuerwehr in Braunschweig betreten, teilte die Polizei mit.

Braunschweig: Mann schießt auf Feuerwehrleute

Dann zog er die Waffe, bedrohte damit die Feuerwehrleute und gab einen Schuss aus der Waffe ab. Danach fuhr er mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der Geflohene konnte trotz intensiver Fahndung nicht gefunden werden.

Auf dem Feuerwehrgelände wurden Spuren und Beweismittel gesichert. Diese ließen laut Polizei zweifelsfrei darauf schließen, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte. Von einer andauernden Gefährdung gingen die Beamten nicht aus.

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Die Ermittlungen dauern an, Strafverfahren wegen Bedrohung, Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. (dpa/mp)