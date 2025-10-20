Verheerendes Feuer im Kleingärtnerverein – der Schaden ist immens

In einem Kleingärtnerverein in Nordhorn brennen mehrere Gartenlauben ab. Es wird niemand verletzt, der Schaden ist jedoch immens.

Bei einem Kleingärtnerverein in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind in der Nacht zum Montag mehrere Gartenlauben in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf knapp 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Niemand wurde verletzt.

Großbrand: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt war laut einem Polizeisprecher eine Fläche von 45 mal 60 Metern von dem Feuer betroffen gewesen. Ein Zeuge bemerkte gegen 1 Uhr Flammen und Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kleingartenanlage und alarmierte umgehend die Feuerwehr, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorging. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen demnach mehrere Parzellen in Brand.

Rund 100 Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Mehrere Lauben brannten vollständig aus. Die Feuerwehr blieb auch nach den Löscharbeiten vor Ort, um ein erneutes Entzünden zu verhindern.

Ursache noch unklar – Polizei sucht Zeugen

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeug:innen, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden, wenn sie irgendetwas Verdächtiges beobachtet haben sollten. (dpa/ee)