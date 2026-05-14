Brandanschlag in Kirche: Wer hat die Bibeln angezündet?

In einer Delmenhorster Kirche haben am Mittwochmittag Bibeln und Gesangsbücher gebrannt. Der Verdacht: versuchte Brandstiftung.

Nach Informationen der Polizei haben Unbekannte in der Kirche am Brendelweg gegen 14.30 Uhr erst mehrere Bibeln und Gesangsbücher auf einem Büchertisch zusammengestellt und sie dann angezündet.

Bibeln angezündet: Schaden liegt bei 2500 Euro

Der Organist bemerkte zuerst den Rauch im Inneren der Kirche. Er alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, bevor er sich großflächig ausbreiten konnte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2500 Euro.

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Nun laufen die Ermittlungen. Zeugen, die zur Tatzeit oder im Umfeld der Kirche auffällige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559-0 melden. (mp)