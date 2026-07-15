Mutmaßlicher Brandanschlag auf Bahn-Verteilerkasten: Das ist der Stand der Ermittlungen.

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Cuxhaven hat die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung der Generalstaatsanwaltschaft Celle die Ermittlungen übernommen.

Die Behörde ist in Niedersachsen für Straftaten mit Staatsschutzbezug zuständig. Sie ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts der verfassungsfeindlichen Sabotage, der Störung öffentlicher Betriebe, eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie der Brandstiftung, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft der MOPO mitteilte.

Zwar konnten am Tatort Spuren und Gegenstände gesichert werden, aus denen sich Ermittlungsansätze ergeben. Konkrete Hinweise auf einen Täter gibt es derzeit jedoch nicht. Das Verfahren wird deshalb gegen Unbekannt geführt. Auch zu einem möglichen Tatmotiv könne derzeit keine Aussage getroffen werden, so der Sprecher.

Anzeige

Der Anschlag hatte am Montag den Zugverkehr teilweise zum Erliegen gebracht. In der Nacht hatte in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg ein Verteilerkasten gebrannt. Die Polizei ging schnell von einem Brandanschlag aus.