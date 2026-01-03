Brand in Flüchtlingsunterkunft – Bewohner gerettet

In einer Flüchtlingsunterkunft an der Hauptstraße in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei wurde das Feuer gegen 18.45 Uhr gemeldet. Eine Tür im ersten Stock hatte Feuer gefangen, Flammen und Qualm breiteten sich schnell aus.

Neu Wulmstorf: 50 Bewohner ins Freie gebracht

Feuerwehrkräfte und Polizisten brachten die rund 50 Bewohner ins Freie. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, waren aber unverletzt. Ins Krankenhaus musste niemand.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt

Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle

Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen

So klappt das mit den guten Vorsätzen Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken

Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans

Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

Die Feuerwehr löschte den Brand von mehreren Seiten: Ein Trupp drang zunächst ins verrauchte Innere vor, danach wurde per Drehleiter aus der Luft gelöscht. Das Gebäude wurde durch das Feuer beschädigt, es gilt vorerst als nicht bewohnbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: So gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe

Die Geretteten kamen zunächst im Rathaus unter. Von dort aus wurde eine Notunterkunft organisiert. Für die Dauer des Einsatzes war die an die Unterkunft angrenzende B73 gesperrt, was zu Staus führte. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.