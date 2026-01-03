mopo plus logo
Der Brand wurde unter anderem per Drehleiter gelöscht. Foto: JOTO

  • Neu Wulmstorf

Brand in Flüchtlingsunterkunft – Bewohner gerettet

In einer Flüchtlingsunterkunft an der Hauptstraße in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei wurde das Feuer gegen 18.45 Uhr gemeldet. Eine Tür im ersten Stock hatte Feuer gefangen, Flammen und Qualm breiteten sich schnell aus.

Neu Wulmstorf: 50 Bewohner ins Freie gebracht

Feuerwehrkräfte und Polizisten brachten die rund 50 Bewohner ins Freie. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, waren aber unverletzt. Ins Krankenhaus musste niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand von mehreren Seiten: Ein Trupp drang zunächst ins verrauchte Innere vor, danach wurde per Drehleiter aus der Luft gelöscht. Das Gebäude wurde durch das Feuer beschädigt, es gilt vorerst als nicht bewohnbar.

Die Geretteten kamen zunächst im Rathaus unter. Von dort aus wurde eine Notunterkunft organisiert. Für die Dauer des Einsatzes war die an die Unterkunft angrenzende B73 gesperrt, was zu Staus führte. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

