Brand in Einfamilienhaus: Sechs Menschen verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Diepholz sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sollen die Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses in Weyhe in der Nacht zu Dienstag durch Rauch auf das Feuer aufmerksam geworden sein und selbst den Notruf gewählt haben.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anbau des Hauses gegen 23.30 Uhr Feuer gefangen. Der Rauch sei anschließend auch in das Wohnhaus gezogen. Die Ursache für den Brand sei noch unklar.

Die Bewohner des Hauses, eine 50-jährige Frau, eine 42-jährige Frau, ein 22-jähriger Mann, eine 19-jährige Frau, ein Jugendlicher und ein Kind, sollen sich leichte Rauchgasvergiftungen zugezogen haben. Zwei Menschen mussten von der Feuerwehr mit einer Leiter aus dem Obergeschoss gerettet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Altonas Problem-Brache vor der Wende: Das plant Hamburg jetzt mit dem Holsten-Areal

Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass die Verletzten von Rettungskräften vor Ort behandelt wurden. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. (mp/dpa)