Feuer frisst sich durch den Dachstuhl: Für eine Frau kommt jede Hilfe zu spät

Einsatz im Kreis Lüneburg: In Südergellersen ist am Dienstag in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort – doch für die 78-jährige Hausbewohnerin kam jede Hilfe zu spät.

Anwohner bemerkten um kurz nach 12 Uhr, dass Rauch aus dem Dachstuhl des Hauses im Ginsterweg aufstieg, und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie sich erst Zugang zu dem Haus verschaffen.

Sachschaden von mehr als 100.000 Euro

Im Obergeschoss machten Feuerwehrleute unter Atemschutz dann eine traurige Entdeckung: Dort lag die leblose Bewohnerin. Trotz des schnellen Einsatzes eines Notarztes konnte nur noch der Tod der 78-Jährigen festgestellt werden.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Obergeschoss. Durch das Feuer und das Löschwasser entstand ein erheblicher Schaden von schätzungsweise mehr als 100.000 Euro.

Warum das Feuer ausbrach und unter welchen Umständen die Seniorin starb, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf eine Gewalttat oder einen strafrechtlichen Hintergrund gibt es nach aktuellem Stand nicht, wie die Polizei mitteilte. (mp)