Auf dem Flur einer Schule ist ein Knallkörper gezündet worden. Dutzende Kinder werden verletzt. Die Polizei hat schnell einen Tatverdächtigen ermittelt.

Im Flur einer Oberschule in Oldenburg ist ein Knallkörper gezündet worden. 31 Kinder wurden leicht verletzt. Die meisten erlitten ein Knalltrauma, zwei kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

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Die Brandmeldeanlage hatte bei dem Vorfall am Donnerstag ausgelöst, da Rauch aufgestiegen war. Zu einem Brand kam es demnach aber nicht. Etliche Rettungskräfte waren vor Ort, die Polizei sprach von einem größeren Einsatz.

Die Betroffenen wurden medizinisch versorgt. Ein Schüler steht unter Tatverdacht, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (dpa)