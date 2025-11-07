BMW landet bei illegalem Rennen im Wasser

Ein 19- und ein 24-Jähriger lieferten sich laut Polizei am Donnerstagabend ein illegales Rennen durch Rotenburg (Wümme). In einer Kurve stießen die Autos zusammen – ein BMW landete im Wasser.

Kurz nach 23 Uhr passierte am Donnerstagabend in Rotenburg (Wümme) ein schwerer Unfall: Zwei BMW stießen auf einer Brücke in einer Kurve zusammen, einer durchbrach das Geländer und stürzte mehrere Meter tief in den darunterliegenden Bach.

Die beiden Insassen (beide 24 Jahre alt) konnten sich selbst befreien und wurden von der Feuerwehr ans Ufer gebracht. Sie kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der 19-Jährige, der den anderen Wagen steuerte, und sein 17 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Die Polizei vermutet ein illegales Rennen: Beide BMW wurden beschlagnahmt. Der in den Bach gestürzte Wagen musste mit einem Kran geborgen werden. Der Sachschaden liegt bei rund 60.000 Euro.