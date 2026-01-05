BMW-Fahrer rutscht auf glatter Straße, rammt Tankstelle und flieht

Unfall in Winsen im Landkreis Harburg: Ein Autofahrer hat eine Tankstelle gerammt – und ist anschließend geflüchtet.

Gegen 5.20 Uhr wollte der Fahrer eines dunklen BMW in der Auffahrt der Aral-Tankstelle an der Max-Planck-Straße wenden. Dabei rutschte der Pkw laut Polizei auf der winterglatten Fahrbahn mit dem Heck gegen das Tankstellengebäude. Der Aufprall war so heftig, dass in der Tankstelle die Waren aus dem Regal fielen.

Winsen: BMW-Fahrer verursacht hohen Sachschaden

Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, floh der Fahrer von der Unfallstelle. Der Verursacher soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und welliges Haar haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Wann E-Scooter auf dem Gehweg parken dürfen – und wann nicht

Am Wagen befand sich vermutlich ein Kennzeichen aus dem Landkreis Lüneburg. Die Polizei Winsen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweisgeber können sich unter Tel. (04171) 7960 bei der Polizei melden. (mp)