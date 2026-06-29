Ein lauter Knall riss Anwohner in Winsen am frühen Montagmorgen aus dem Schlaf. Dann wurden sie Zeugen eines Blitzraubs.

Sechs Menschen sind in Winsen mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren und machten schnelle Beute. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Blitzeinbruch in Winsen: Maskierte Täter räumten in den frühen Morgenstunden die Auslagen eines Juweliers leer und flüchteten in einem wartenden Wagen. Die Polizei fahndete sofort – bislang ohne Erfolg.

Ein lauter Knall weckte in der Nacht zu Montag zahlreiche Anwohner der Rathausstraße aus dem Schlaf. Als mehrere Zeugen daraufhin um kurz nach 3 Uhr aus ihren Fenstern blickten, sahen sie einen VW Passat, der rückwärts in der Schaufensterfront eines Juweliergeschäfts steckte.

Einbrecher-Gruppe flüchtete in Ford Focus

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Mehrere dunkel gekleidete und maskierte Personen hätten Wertgegenstände aus dem Geschäft getragen. Anschließend beobachteten die Zeugen, wie die Gruppe in einen dunklen Ford Focus stieg, der mit laufendem Motor auf der Straße wartete. Mit dem Fluchtwagen verschwanden die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Insgesamt sollen sechs Personen an der Tat beteiligt gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

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Mehrere zehntausend Euro Schaden

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen allein auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittler sicherten noch in der Nacht Spuren am Tatort. Auch der für den Einbruch genutzte VW Passat wurde beschlagnahmt. Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben, können sich beim Zentralen Kriminaldienst Buchholz (Tel. 04181-2850) melden. (mp)