Blitzer im Norden geköpft: Wer ist der Täter?

Einfach geköpft: Im Landkreis Stade wurde ein Blitzer völlig zerstört. Die Polizei sucht den Verursacher.

An der Landstraße 111 bei Freiburg an der Elbe im Landkreis Stade steht seit Freitagnacht nur noch ein halber Blitzer. Wann genau und von wem die Radarfalle geköpft wurde, ist unklar, so die Polizei.

Laut einem Reporter vor Ort wird vermutet, dass es sich beim Übeltäter um einen Traktor mit Auslieger oder um einen Lkw handeln könnte, der Sachschaden soll im sechsstelligen Bereich liegen. (mp)