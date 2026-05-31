Mitten während einer Taufe: „Himmlischer Gruß“ erschreckt Kirchengemeinde

Mitten während einer Tauffeier in Osnabrück gab es einen lauten Knall. Einige Gäste nahmen Brandgeruch wahr, die Feuerwehr rückte an. Was war passiert?

Während einer Tauffeier in Osnabrück ist ein Blitz in die Pauluskirche eingeschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Blitz in Kirche eingeschlagen: Schreck für Taufgesellschaft

Demnach hatte es während der Zeremonie am Sonntag plötzlich einen lauten Knall gegeben. Einige Anwesende hatten wohl kurzzeitig Brandgeruch wahrgenommen, die Feuerwehr überprüfte die Kirche jedoch sorgfältig und stellte keine Schäden fest.

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Für die Taufgesellschaft blieb es damit bei einem Schrecken – und einer außergewöhnlichen Geschichte. Laut Polizei sprachen einige Beteiligte mit einem Schmunzeln von einem eindrucksvollen „himmlischen Gruß“. (dpa/mp)