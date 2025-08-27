Bizarrer Vorfall im Norden: Mann randaliert und wirft sich auf Streifenwagen

Bizarre Randale in Buchholz in der Nordheide: In der Nacht zum Mittwoch ist ein 30-Jähriger auf offener Straße durchgedreht. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und hat den Verdacht, dass Alkohol und Kokain im Spiel waren.

Gegen 0.35 Uhr hatte er auf der Bremer Straße ein Straßenschild auf die Fahrbahn geworfen und Anwohner beschimpft. Als die Polizei eintraf und das Schild beiseite räumte, beruhigte sich der Mann zunächst. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kurze Zeit später meldete sich der Randalierer selbst bei der Polizei. Als die Beamten mit ihrem Streifenwagen vorfuhren, nahm der 30-Jährige Anlauf und warf sich mit dem Rücken auf die Frontscheibe des Fahrzeugs.

Polizist erleidet leichte Verletzungen

Die Scheibe zerbrach, ein 33 Jahre alter Polizist erlitt durch Splitter leichte Verletzungen am Arm. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, leistete auf der Wache aber erheblichen Widerstand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann Kokain konsumiert hatte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade wurde eine Blutprobe entnommen. Nachdem weitere Strafverfahren eingeleitet worden waren, durfte der 30-Jährige die Gewahrsamszelle am Morgen wieder verlassen. (mp)