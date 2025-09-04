Biker stoßen im Norden aneinander – Rettungshubschrauber im Einsatz

In Egestorf (Landkreis Harburg) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Motorradfahrenden gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr auf der Lübberstedter Straße. Hier waren eine Frau (27) und ein Mann (26) auf ihren Motorrädern unterwegs. Zeugenaussagen zufolge sollen die Biker nebeneinander gefahren sein.

Motorräder stürzen nach seitlicher Kollision

Kurz vor der Auffahrt zur A7 soll es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß gekommen sein. Beide Fahrer stürzten.

Dabei wurde der 26-Jährige schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.