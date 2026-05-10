„Bewundernswert“: Segler stürzt von Bord – seine Töchter retten ihm das Leben

Dramatischer Seenotfall: Ein Segler ist am Sonntag auf der Ems von seinem Boot ins Wasser gefallen. An Bord blieben seine beiden Töchter zurück – und reagierten genau richtig.

Auf der Ems zwischen Emden und Termunten in den Niederlanden ist am Sonntagmittag ein Segler über Bord gestürzt. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit. Der Mann war mit seinen beiden Töchtern auf einem Trimaran unterwegs. Die Mädchen, beide im jungen Teenageralter, blieben allein an Bord zurück und setzten über den internationalen UKW-Sprechfunk einen Notruf ab.

Seenotrettung und Hubschrauber alarmiert

Kurz nach 12 Uhr empfing Bremen Rescue Radio, die Seenotküstenfunkstelle der DGzRS, den Hilferuf. Die Mädchen meldeten, dass ihr Vater über Bord gestürzt sei und sie ihn zunächst nicht mehr sehen könnten.

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Daraufhin wurden die umliegende Schifffahrt, zwei Hubschrauber, der Seenotrettungskreuzer „Hamburg“ der DGzRS-Station Borkum sowie das niederländische Seenotrettungsboot „Jan en Titia Visser“ aus Eemshaven alarmiert.

Einsatzleiter lobt die Reaktion der Mädchen

Auch die Besatzung des Emder Sportbootes „Dorade“ hörte den Notruf. Sie konnte die Position des Trimarans im Borkum-Emden-Fahrwasser ausfindig machen und fuhr direkt dorthin. Inzwischen hatten die Mädchen ihren Vater wieder im Blick. Der Mann war mit der Strömung mehrere hundert Meter abgetrieben. Trotz rauem Seegang gelang es der Crew der „Dorade“, ihn aus dem Wasser zu retten.

Unterstützung kam vom Lotsenversetzschiff „Izurdia“ aus Emden. Es übernahm den geretteten Segler von der „Dorade“ und brachte ihn zurück zu seinem Trimaran. Die Mädchen hatten inzwischen den Motor des Segelboots gestartet. Ein technischer Ingenieur der „Izurdia“ stieg auf den Trimaran über und brachte das Boot mit dem Mann und seinen beiden Töchtern nach Emden. Dort wurden die drei an einen Rettungswagen übergeben.

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Carsten Ihnken, Einsatzleiter der Rettungsleitstelle See der DGzRS, lobte die Reaktion der Mädchen: „Es ist eine Herausforderung, eine über Bord gestürzte Person im Blick zu behalten, über Funk den Notrufverkehr abzuwickeln und gleichzeitig das Segelfahrzeug zu steuern. Damit ist auch manche erwachsene Crew überfordert.“ Die beiden hätten die Situation „mit bewundernswerter Geistesgegenwart gemeistert“. (mp)