Betrunkener rast in Haus und reißt Mauer ein – enormer Schaden

Schock in der Nacht: Im Kreis Leer ist ein Auto in ein Wohnhaus gekracht. Teile der Seitenwand stürzten ein, Steine flogen meterweit über die Straße. Das Gebäude ist nun einsturzgefährdet.

Mitten in der Nacht ist ein Auto mit großer Wucht in ein Wohnhaus in Weener gekracht und hat Teile der Seitenwand zum Einsturz gebracht.

Auto kracht in Haus: Einsturzgefahr

Während der nach Polizeiangaben alkoholisierte Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, musste das Technische Hilfswerk das einsturzgefährdete Gebäude in Weener sichern. Die mit Ziegelsteinen übersäte Straße vor dem Haus wurde zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf rund 100.000 Euro.

Weshalb das Auto von der Straße abgekommen war, blieb zunächst unklar. In dem Haus sind nach Polizeiangaben drei Menschen gemeldet. Verletzt wurde außer dem Fahrer aber niemand. (dpa/mp)