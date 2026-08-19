Betrunkener Mercedes-Fahrer rast gegen Tormauer – Frau und Kind verletzt

Deutlich zu schnell unterwegs und dann die Kontrolle verloren: Bei einem Unfall im Landkreis Lüneburg gab es drei Verletzte.

Schwerer Unfall in der Nacht zu Mittwoch im Landkreis Lüneburg. Dort ist der Fahrer eines Mercedes infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen eine Tormauer gekracht. Mit im Wagen: seine Frau und ein Kleinkind. Die flüchteten zunächst vom Unfallort.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Mann (27) am Steuer des Luxus-Mercedes deutlich zu schnell auf der Tellmer Straße in der Ortschaft Diersbüttel unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung zur Wettenbostler Straße verlor er dann offenbar die Kontrolle über den schweren Wagen und krachte mit hohem Tempo in eine Tormauer.

Mercedes-Fahrer sowie Frau und Kind verletzt

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Der Fahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt und kam in eine Klinik. Eine Beifahrerin (23) und ein Kleinkind, die mit im Fahrzeug saßen, sollen sich zunächst vom Unfallort entfernt haben. Sie wurde etwas später von der Polizei angetroffen. Beide waren ebenfalls verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

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Bei dem 27-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt, er pustete 1,57 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.