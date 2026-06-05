Betrunkener Autofahrer ohne Licht auf A1 gestoppt – und das war noch nicht alles

Gefährliche Fahrt am Maschener Kreuz: Ein Autofahrer war ohne Licht unterwegs und stark alkoholisiert – doch die Polizei machte noch weitere Entdeckungen.

Am Donnerstagabend fiel einer Streife auf der A1 ein Honda auf, der ohne Beleuchtung an einem gesicherten Schwertransport vorbeizuziehen versuchte. Trotz angezeigtem Haltezeichen fuhr der Mann zunächst weiter und wechselte mehrfach die Spur.

Beamte stoppen stark alkoholisierten Fahrer

An der Anschlussstelle Harburg stoppten die Beamten den Wagen schließlich. Dabei stellte sich heraus: Der 52-jährige Fahrer war stark alkoholisiert, ein Atemtest war nicht mehr möglich.

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Zudem war das Auto weder zugelassen noch korrekt gekennzeichnet – am Fahrzeug waren falsche Kennzeichen angebracht. Die Polizei stellte Führerschein, Schlüssel und Kennzeichen sicher und leitete mehrere Strafverfahren ein. (rei)