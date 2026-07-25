Ein 54 Jahre alter Rollerfahrer sorgte im Landkreis Grafschaft Bentheim für Chaos. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Rollerfahrer einen Wert von mehr als drei Promille. (Symbolbild) picture alliance/dpa/Sina Schuldt

In Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ein Betrunkener mit einem dreirädrigen Roller für Unruhe im Verkehr gesorgt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden bei einem Atemalkoholtest 3,85 Promille bei dem 54-Jährigen gemessen. Zeugen alarmierten die Polizei am Freitagabend, nachdem der Dreirad-Fahrer mehrfach mit teilweise 40 bis 50 Kilometern pro Stunde in den Gegenverkehr geraten sein soll.

3,85 Promille: Mann mit Roller in Hauswand gefahren

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Zuvor sei er bereits gestürzt und mit seinem Gefährt in eine Hauswand gefahren. Neben dem hohen Wert beim Atemalkoholtest habe es auch Hinweise auf den Konsum vom Marihuana gegeben, teilte die Polizei mit.

Gegen den 54-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein. (dpa/mp)