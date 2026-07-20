Ein betrunkener 22-Jähriger gerät bei Hohnstorf in den Gegenverkehr und schiebt mehrere Fahrzeuge ineinander.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 hat ein 22-jähriger Autofahrer am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr einen Sachschaden von rund 22.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann betrunken gewesen.

Auf seiner Fahrt in Richtung Hohnstorf (Landkreis Lüneburg) geriet der Fahrer aus dem Landkreis Ratzeburg kurz vor der Elbuferstraße vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf die Linksabbiegerspur. Dort kollidierte er mit einem anderen Wagen und prallte anschließend gegen einen Baum.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde das getroffene Auto auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Schwer verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ordnete noch vor Ort eine Blutentnahme an. (tfs)