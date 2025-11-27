Betonlaster rutscht von Bahnübergang und verliert Ladung – Strecke gesperrt

Spektakulärer Unfall am Donnerstagmorgen im Landkreis Stade. Ein Betonlaster war an einem Bahnübergang verunglückt – mit Folgen für den Zugverkehr.

Gegen 6.15 Uhr wollte der Fahrer eines Betonlasters auf dem Bahnübergang in Kutenholz wenden. Dabei rutschte der 63-Jährige mit seinem Fahrzeug beim Rangieren an einer dortigen Baustelle in einen Graben. Bei dem Betonmischer liefen dann mehrere Kubikmeter Frischbeton aus.

Da das Führerhaus und Teile des 4-Achser in den direkt daneben befindlichen Bahnübergang und somit in den Gleisbereich der Bahnstrecke Buxtehude–Bremervörde ragten, musste der Zugverkehr eingestellt werden. Die Fahrgäste wurden mit Bussen im Ersatzverkehr transportiert.

Lkw rutscht in Graben – Bahnstrecke gesperrt

Die Bergungsarbeiten des schweren Fahrzeuges mit einem Kran dauerten bis ca. 13 Uhr. Die Bahnstrecke bleibt bis zur Begutachtung durch die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) voll gesperrt.

Die alarmierten Feuerwehrleute aus Kutenholz leuchteten während der Dunkelheit die Unfallstelle aus. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (mp/rei)