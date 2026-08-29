In Hollern-Twielenfleth zapften Täter Benzin aus vier Autos ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben im Alten Land die Tankdeckel mehrerer Autos aufgebrochen – und Kraftstoff abgezapft.

Vier Fahrzeuge im Feriendorf in Hollern-Twielenfleth waren von dem Diebstahl betroffen. Die Täter machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an den dort geparkten Autos zu schaffen. Nachdem sie die Tankdeckel aufgebrochen hatten, zapften sie aus den Tanks eine bislang unbekannte Menge Benzin ab und nahmen den Kraftstoff mit.

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Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Steinkirchen unter der Nummer 04142 898130 entgegen. (mp)