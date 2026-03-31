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Filiale der Bäckerei Junge (Archivbild).

Filiale der Bäckerei „Junge“ (Archivbild). Foto: Junge/hfr

  • Stade

Beliebte Bäckerei-Kette eröffnet große Filiale im Norden

Mitten in der Stader Altstadt geht ein neues Café an den Start: Eine beliebte Bäckereikette eröffnet dort eine neue Filiale – das angeblich größte Bäckerei-Café der Stadt.

Das Unternehmen „Junge Die Bäckerei“ eröffnet eine neue Filiale in Stade in der Holzstraße, Ecke Kurze Straße – nur wenige Gehminuten vom Wochenmarkt entfernt.

Neues Bäckerei-Café von „Junge“ in Stade: mehr als 130 Sitzplätze

Nach Angaben des Unternehmens ist es mit mehr als 130 Sitzplätzen das größte Bäckerei-Café in Stade. Kundinnen und Kunden erwartet dort das klassische „Junge“-Sortiment mit Brot und Brötchen, Kuchen und Torten, Snacks, Kaffeespezialitäten und Frühstücksangeboten.

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Zur Eröffnung am 2. April sind auch kleine Aktionen geplant: Die ersten 150 Gäste sollen ein Tütchen Herzkekse erhalten. Außerdem steht ein Glücksrad bereit. (mp)

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