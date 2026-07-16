Drei Menschen sind beim Sturz von Deutschlands höchstem Aussichtsturm gestorben. Nun gibt es Hinweise auf den Hintergrund.

Der Harzturm ist Deutschlands höchster Aussichtsturm. Drei Menschen sollen nach einem Sturz gestorben sein (Archivfoto) Matthias Bein/dpa

Drei Menschen sind am Dienstagnachmittag bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz gestorben. Für sie kam jede Hilfe zu spät, wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte.

Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten sind vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert. Sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände. Auch das Kriseninterventionsteam des Landkreises ist im Einsatz. Zuerst hatte die „Goslarsche Zeitung“ berichtet.

Was über den Harzturm bekannt ist

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Mittlerweile gibt es erste Erkenntnisse zu dem Hintergrund. Der Sturz von dem Turm im niedersächsischen Altenau (Landkreis Goslar) hat nach Angaben der Polizei einen suizidalen Hintergrund. Zwei Erwachsene und ein Kind kamen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Demnach handelte es sich um eine Familie. Laut Polizei lag kein technischer Defekt am Turm vor.

Auf dem Harzturm gibt es einen Skywalk mit Glasboden. dpa

Der Harzturm ist ein 65 Meter hoher Aussichtsturm im Oberharz, der im Herbst 2023 eröffnet wurde. Nach Betreiberangaben ist er der höchste deutsche Aussichtsturm in Holz-Stahl-Konstruktion. Der rund zehn Millionen Euro teure Bau, den Land und Bund mit etwa 1,4 Millionen Euro förderten, bietet zwei Aussichtsplattformen und einen „Skywalk“ mit Glasboden in 45 Metern Höhe. Der Aufstieg ist zu Fuß über Treppen und per Fahrstuhl möglich, hinunter geht es unter anderem über eine 110 Meter lange Rutsche. Im Gebäude befinden sich zudem ein Restaurant und ein Souvenirshop. (dpa/mp)

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