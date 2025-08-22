Bestialischer Gestank: Evakuierung – Feuerwehr findet flaschenweise Buttersäure

In Stade ist es in der Nacht zu Freitag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Rund um ein Wohnhaus wurde beißender Geruch gemeldet.

Laut Feuerwehrsprecher Stefan Braun wurden die Rettungskräfte gegen 1 Uhr zur Karl-Kühlke-Straße gerufen. Von dort hatte ein Ehepaar beißenden Geruch gemeldet. Weil die Ursache unklar war, mussten das Ehepaar sowie zwei weitere Bewohner das Gebäude verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Schwierige Suche nach der Ursache

Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Unter Atemschutz wurde sich auf die Suche nach der Ursache gemacht. Die wurde später an einem Gartenhaus hinter dem Gebäude sowie in einem Mülleimer gefunden. Dort entdeckten die Retter drei Plastikflaschen, in denen sich Buttersäure befand, die mutmaßlich an der Laube verschüttet worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst in den frühen Morgenstunden war der Feuerwehreinsatz beendet.