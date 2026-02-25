Mann lässt Beine von Bahnsteigkante baumeln – ein schrecklicher Fehler

Schwerer Unfall am Hauptbahnhof Oldenburg: Ein Mann, der sich an eine Bahnsteigkante gesetzt hatte, ist am Montagabend von einem Güterzug erfasst worden. Die Bundespolizei ermittelt.

Am Hauptbahnhof Oldenburg ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 34-Jährige hatte sich am Montagabend gegen 20.25 Uhr an eine Bahnsteigkante gesetzt und seine Beine in das Gleisbett baumeln lassen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Trotz Schnellbremsung: Güterzug erfasst Mann am Hauptbahnhof Oldenburg

Ein einfahrender Güterzug aus Wilhelmshaven habe zwar einen Achtungspfiff abgesetzt und eine Schnellbremsung eingeleitet, den Mann aber dennoch erfasst.

Der Mann wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht. Während der Rettungs- und Einsatzmaßnahmen musste das Bahngleis gesperrt werden. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Bisher habe die Bundespolizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es sei unklar, warum der Mann sich an der Bahnsteigkante aufgehalten habe. Der Zug war zum Unfallzeitpunkt mit etwa 50 km/h unterwegs. Weitere Erkenntnisse sollen bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen am Bahnsteig gewonnen werden. Die Ermittlungen laufen. (mp)