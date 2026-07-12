Ein Mann wird beim Autoknacken erwischt – weil er dabei eingschlafen ist.

Die Polizei hat in Gifhorn in Niedersachsen einen schlafenden Autodieb festgenommen.

Die Beamten entdeckten den Mann in einem Auto, dessen Seitenscheibe eingeschlagen wurde, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige hatte demnach versucht, den Wagen mit einem selbstgebauten Schlüssel zu starten und war dabei am Steuer eingeschlafen.

Zuvor hatte ein Sicherheitsdienst die Polizei in das Gewerbegebiet alarmiert. In der Nähe des Autos fanden die Ermittler am Freitagmorgen zudem ein gestohlenes Fahrrad, mit dem der Mann den ersten Erkenntnissen nach zum Tatort fuhr. Gegen ihn wird nun wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls eines Kraftfahrzeugs und wegen Fahrraddiebstahls ermittelt. (dpa)