Schwerer Unfall im Landkreis Stade: Eine 56-Jährige ist mit ihrem Auto nach einer Kollision gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 26 zwischen Rutenbeck und Harsefeld ist am Dienstagabend eine 56 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau kam mit ihrem VW Golf nach einer Kollision von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Birke und blieb mit dem Wagen auf der Seite liegen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 22-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Bargstedt gegen 17 Uhr von der Straße „Hahnenbalken“ nach links auf die K26 in Richtung Harsefeld abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Golf der 56-Jährigen, die aus Richtung Harsefeld kam. Bei dem Zusammenstoß wurde ihr Auto von der Straße gedrängt und prallte gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls umstürzte.

Unfallverursacher erleidet einen Schock

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Die Feuerwehr aus Harsefeld befreite die schwer verletzte Fahrerin aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung wurde sie in das Elbeklinikum Stade gebracht. Der 22-jährige Unfallverursacher blieb bis auf einen Schock unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden beziehungsweise erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die K26 war für Rettungsarbeiten, Unfallaufnahme und Bergung rund zwei Stunden voll gesperrt. (rei)