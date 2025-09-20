Bei voller Fahrt: Schwerer Ast kracht in Windschutzscheibe

Damit rechnet erstmal wohl kaum ein Autofahrer: Plötzlich schlägt ein schwerer Ast die Windschutzscheibe des Wagens ein! Zwei Personen saßen im Auto.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag an der Bundesstraße 71 in Rotenburg (Wümme). Der massive Ast sei von einem Baum an der Straße abgebrochen und in die Scheibe gekracht, teilte die Polizei mit. Die Windschutzscheibe wurde fast vollständig zertrümmert.

Im Norden: Autoinsassen erlitten Schock

Der 71 Jahre alte Fahrer des Wagens und seine 69-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und kamen ins Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit. (dpa/mp)