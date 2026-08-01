Bei einem Überholmanöver auf der B248 in Salzgitter werden vier Menschen verletzt.

Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 248 in Salzgitter sind vier Menschen verletzt worden, ein Kind schwer.

Der 34 Jahre alte Fahrer eines Autos habe am späten Abend auf der Bundesstraße zwischen Salzgitter-Barum und Salzgitter-Immendorf einen Traktor mit drei Insassen überholen wollen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Auto sei dabei an das hintere linke Rad des Traktors gekommen, wodurch dieses abbrach.

Daraufhin sei der Traktor in die Leitplanke geraten und habe sich überschlagen. Der 17 Jahre alte Fahrer, der laut Polizei eine Fahrerlaubnis für Traktoren besitzt, eine 16-Jährige und ein 11-Jähriger seien von dem Fahrzeug heruntergeschleudert worden. Der 11-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten, der Fahrer des Autos und die beiden Jugendlichen seien leicht verletzt worden. (dpa)