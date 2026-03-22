Bei Streit im Norden: Mann mit Messer verletzt – eine Festnahme

Bei einer Auseinandersetzung in Wulfsen (Landkreis Harburg) ist ein Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann erlitt ebenfalls Verletzungen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte zwei Tatverdächtige ermitteln.

In der Nacht zu Samstag gerieten zwei Männergruppen auf offener Straße in Streit. Unklar ist, ob der Konflikt bereits länger schwelte und wie viele Personen beteiligt waren. Zunächst sollen sich die Beteiligten verbal attackiert haben, bevor die Situation eskalierte und es zu körperlicher Gewalt kam.

Nach Auseinandersetzung in Wulfsen: Flucht per Auto

„Im Rahmen dessen wurde ein 28-jähriger Mann mit einem Messerstich schwer verletzt“, bestätigte ein Sprecher der Polizei. Ein 26-Jähriger habe zudem durch Schläge und Tritte leichte Verletzungen erlitten. Zeugen zufolge sollen anschließend mindestens zwei Männer mit einem Auto vom Tatort geflüchtet sein.

Dank der Zeugenaussagen konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden, so der Polizeisprecher weiter. Es handelt sich um einen 20- und einen 34-jährigen Mann. „Einer der Beschuldigten wurde vorläufig festgenommen.“ Der andere ist weiterhin flüchtig. „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)