Massensturz bei Spendenfahrt: Mehrere Radfahrer verletzt

Bei einer Fahrradtour für den guten Zweck nach Paris sind in Bispingen (Landkreis Heidekreis) mehrere Radfahrer eines Teams aus Dänemark gestürzt und dabei zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei sperrte den Bereich und zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag an einem Bahnübergang zwischen den Ortsteilen Steinbeck an der Luhe und Schwindebeck. Drei der acht Radfahrer wurden dabei schwer verletzt, die restlichen fünf glücklicherweise nur leicht.

Sturz bei „Team Rynkeby“-Fahrt: Schwerverletzte kommen ins Krankenhaus

Da zunächst unklar war, wie viele Menschen wie schwer verletzt waren, reihten sich diverse Rettungswagen nebeneinander. Die drei Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, während die Leichtverletzten vor Ort behandelt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen am Unfallort übernommen und ist nun dabei, den genauen Hergang zu rekonstruieren, der noch unbekannt ist. Ein Sprecher sagte, man könne noch nicht genau sagen, was zu den Stürzen führte.

Bei der Radtour handelt es sich um eine jährliche Spendenaktion („Team Rynkeby“) für schwer erkrankte Kinder. Im Rahmen der Sternfahrt starten Teams aus mehreren Städten, um sich schließlich in Paris zu treffen – Sie können die Routen hier live verfolgen. An der Tour nehmen mehr als 2000 Menschen in 60 Teams teil. Das Team, das in Bispingen stürzte, gehört zur Gruppe TR Storstrøm aus Dänemark. Inzwischen haben die anderen Mitglieder die Fahrt fortgesetzt.