Großeinsatz bei Hamburg: Zug kollidiert mit Trecker – ein Schwerverletzter

Im Landkreis Stade hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Unfall ereignet: Dabei prallte eine Regionalbahn mit einem Trecker zusammen, dessen Fahrer schwer verletzt wurde.

Der Zusammenstoß passierte gegen 10.15 Uhr in Kutenholz. Ein Landwirt wollte mit seinem Trecker einen unbeschrankten Bahnübergang überqueren, als plötzlich ein Zug in Richtung Bremervörde heranraste.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor in den Seitenraum geschleudert und dabei völlig zerstört. Polizeiinspektion Stade Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor in den Seitenraum geschleudert und dabei völlig zerstört.

Treckerfahrer schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Stefan Braun wurde der Trecker bei der Kollision zur Seite geschleudert. Der Fahrer (61) erlitt dabei schwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik.

Die 13 Zugpassagiere kamen mit dem Schrecken davon. Die Bahnstrecke zwischen Buxtehude und Bremerhaven wurde gesperrt. Der entgleiste Zug muss nun technisch aufwendig wieder in das Gleis gehoben werden. Rund 100 Rettungskräfte waren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.