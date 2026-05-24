Motorradfahrer erfasst Senior auf Rennrad: Lebensgefahr – Hubschrauber im Einsatz

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer wurde ein 70-Jähriger am Sonntagmittag in Ketzendorf im Landkreis Stade schwerst verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Elstorf im Landkreis Harburg und Ovelgönne im Landkreis Stade. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der 70-jährige Rennradfahrer die B3 in Richtung Ardestorf überquert haben, ohne die Verkehrslage zu beachten.

Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen

Der 58-jährige Motorradfahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Durch den Aufprall riss ein Rad des Rennrads ab, beide Beteiligte stürzten auf den Asphalt.

Bundesstraße nach schwerem Unfall gesperrt

Der 70-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde per Rettungshelikopter ins Krankenhaus transportiert. Auch der 58-Jährige verletzte sich und musste ebenfalls in eine Klinik transportiert werden.

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Sanitäter und Feuerwehrleute aus Buxtehude, Neu Wulmstorf und Hamburg waren im Einsatz. Für die Rettungsarbeiten sperrte die Polizei die B3 vollständig in beide Richtungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.