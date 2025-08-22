Motorradraser kracht in Traktor: Bike zerreißt in Einzelteile

Bei einem Unfall in Drochtersen im Landkreis Stade ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Biker war mit überhöhtem Tempo unterwegs und dabei in einen abbiegenden Trecker gekracht. Einer von zwei schweren Unfällen mit Landmaschinen in dieser Nacht.

Zu dem Unfall kam es gegen 22.45 Uhr auf der Landesstraße 111. Laut Polizei hatte der 26 Jahre alte Biker, der laut Zeugenaussagen drastisch zu schnell gefahren sein soll, gerade versucht, zwei Autos und einen Traktor zu überholen.

Biker kracht in abbiegenden Trecker

Der Traktorfahrer hatte kurz zuvor seine Geschwindigkeit reduziert und den Blinker gesetzt, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. „Dem Motorradfahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen oder auszuweichen“, so der Polizeisprecher weiter. Er krachte frontal in den Traktor und wurde rund 30 Meter durch die Luft geschleudert.

Sein Motorrad wurde durch die Wucht der Kollision in mehrere Teile zerrissen. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber nach Hamburg in ein Krankenhaus geflogen.