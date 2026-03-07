Bei Hamburg: Mann überfällt Tankstelle mit Messer – aber ohne Schuhe

Ein Unbekannter hat am Donnerstag eine Tankstelle im Landkreis Stade überfallen: Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer, entriss ihr mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete – auf Socken.

Nach Angaben der Polizei betrat der Täter kurz vor 20.30 Uhr die Tankstelle an der Bundesstraße 73 in Nottensdorf. Dort bedrohte er eine 67-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte sie in akzentfreiem Deutsch auf, das Bargeld herauszugeben.

Nottensdorf: Tankstellenmitarbeiterin erlitt einen Schock

Die Angestellte nahm daraufhin mehrere hundert Euro aus der Kasse. Der Unbekannte riss ihr das Geld aus der Hand und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Horneburg. Die 67-Jährige blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Nach Überfall: Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Maske, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Auffällig: An den Füßen trug er offenbar nur dunkle Socken, keine Schuhe.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie viele Radfahrer müssen noch sterben?

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer den Überfall beobachtet hat, den Täter vor oder nach der Tat gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Horneburg unter der Telefonnummer (04163) 828950 melden. (mp)