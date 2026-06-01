Bei Hamburg: Mann niedergeschossen – Täter auf der Flucht

Plötzlich fielen Schüsse: Ein Mann ist am Montagabend mitten in Buxtehude angeschossen worden, er schwebt in Lebensgefahr. Der Schütze ist auf der Flucht.

Ein Mann ist am Montagabend in Buxtehude niedergeschossen und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei wurde gegen 19.15 Uhr alarmiert, Zeugen hatten Schussgeräusche aus der Bahnhofstraße gemeldet.

Mann niedergeschossen: Lebensgefahr!

Dort fanden die Beamten einen Mann mit mehreren Schussverletzungen in einem Mehrfamilienhaus. Laut einem Polizeisprecher wurde der Mann sofort rettungsdienstlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind so schwer, dass er in Lebensgefahr schwebt. Nach bisher noch nicht offiziell bestätigten Angaben soll das Opfer mehrfach im Brustbereich getroffen worden sein.

Schwer bewaffnete Polizisten haben den Bereich um den mutmaßlichen Tatort weiträumig abgesperrt. Der Täter ist flüchtig, eine Großfahndung läuft, der Busverkehr im Zentrum von Buxtehude wurde vorerst eingestellt.

Was genau vorgefallen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. (mit mp)