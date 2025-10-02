Bei Hamburg: Fahrschülerin fährt Teenie auf E-Scooter an

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 13-jährige Schülerin wurde dabei von einem Fahrschulwagen erfasst und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 12.50 Uhr an der Apenser Straße. Das Mädchen wollte mit ihrem E-Scooter an einer Ampel die Fahrbahn überqueren, als sie von dem Fahrschulauto, gesteuert von einer 18-jährigen Fahrschülerin, erfasst wurde.

Buxtehude: Schülerin schwer verletzt

Die 13-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Nach ersten Erkenntnissen soll die Schülerin die Fahrbahn betreten haben, bevor die Ampel für den Autoverkehr auf Rot sprang.