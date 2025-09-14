Fahrfehler im Dunkeln: Seniorin sorgt für Großeinsatz bei Hamburg

In Grünendeich (Landkreis Stade) ist es am Samstagabend zu einem folgenschweren Fahrfehler einer Seniorin gekommen. Sie rutschte mit ihrem Mercedes vom Deich und sorgte damit für einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20.35 Uhr am Lühedeich. Eine Seniorin wollte dort mit ihrem Mercedes ihr Wohnhaus erreichen. Dafür musste sie einen schmalen Weg auf dem Deich nutzen, der nur für Anwohner freigegeben ist.

Frau rutsch mit Mercedes Deich hinunter

In der Dunkelheit verlor sie dabei offenbar den Überblick. Der Mercedes kam auf dem schmalen Weg von der Fahrspur ab und rutschte nach rechts den Deich hinunter. Ein Baum verhinderte, dass das Auto vollständig abrutschte und gegen ein Haus prallte.

Die Seniorin blieb unverletzt. Die Feuerwehr hatte jedoch große Mühe, das havarierte Fahrzeug aus seiner misslichen Lage zu bergen. Mit technischem Gerät gelang es den Rettern schließlich, den Mercedes nach zwei Stunden wieder auf die Fahrspur zu ziehen.